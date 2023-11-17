Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Париже.

«Информируем, что с 24 ноября 2023 г. российские визовые центры в г. Париже, г. Марселе, г. Ницце и г. Страсбурге прекращают свою работу», — сказано в сообщении.

В дипмиссии рекомендовали оформлять визы, обращаясь в консульский отдел посольства РФ, Генеральное консульство РФ в Страсбурге, Генеральное консульство РФ в Марселе и в Канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Уточняется, что прием посетителей на оформление виз в посольстве РФ осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте дипмиссии.

10 ноября посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь Дня перемирия 11 ноября в Париже.

До этого официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Франция сорвала участие российской делегации в конференции ЮНЕСКО. По ее словам, Париж своевременно не выдал визы российской стороне. При этом, по словам Захаровой, представители Франции и ЮНЕСКО договаривались, что Париж «без задержки и взимания платы за визу» станет разрешать въезд представителям стран — членов организации для участия в конференциях. Внешнеполитическое ведомство обратилось к гендиректору ЮНЕСКО с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее России и Франции порекомендовали использовать в своих связях «мягкую силу» вина.