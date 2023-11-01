Зоозащитница оклеветала ребенка и получила штраф в размере 700 тысяч рублей

В Оренбурге суд стал на сторону женщины, сына которой оклеветала зоозащитница. Об этом сообщает Промышленный суд города.

Причиной стал комментарий ответчицы после новости о том, что бродячие собаки нанесли здоровью мальчика тяжелый вред. По словам блогерши, ребенок якобы заклеивал псам пасти. Истец потребовала моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

Суд частично удовлетворил требования матери мальчика и обязал зоозащитницу выплатить женщине 700 тысяч рублей. Более того, блогерша должна разместить опровержение в своих социальных сетях.

Как сообщает РИА Новости, правоохранители выяснили, что информация об издевательствах над животными дошла до блогерши через знакомых.

Ранее в Якутии блогерша выбросила котят из окна.