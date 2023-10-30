Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рестораторы назвали способы перехода на российский лосось

Ресторатор Миронов: России нужно выкупить западные технологии для селекции лосося

close
100%
Freepik.com

В России сегодня нет производства лосося и морской форели. Чтобы заменить импортную рыбу на отечественную, необходимо производить мальков этих рыб. Для этого потребуется «хитрым способом» выкупить западные технологии или создать свою селекцию, рассказал в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Отсутствие производства в России лосося и морской форели ресторатор назвал большой проблемой. Он напомнил, что в Мурманске выращивается российский лосось, однако из малька, привезенного из так называемых недружественных стран.

«Своего малька на территории РФ для крупной форели мы не производим, — объяснил Миронов. — Для того, чтобы произвести своего малька этой рыбы, ученые говорят, что нужно много лет. Это не обычная, а генноизмененная рыба, на которой работает сегодня весь мир».

Сейчас рестораны заинтересованы также в такой рыбе, как чавыча, кижуч и нерка, однако в стране остается лишь ее малая часть – основную продают за рубеж, добавил эксперт.

«Ловится все это на Камчатке, Дальнем Востоке. Но сложности в том, что мы лучшую часть этой рыбы продаем, у нас экспортная выручка, – пояснил он. – В страну идет в неограниченном количестве другой лосось – горбуша – который не очень нужен ресторанам».

В «Рыбном союзе» ранее сообщали об ожидаемом снижении цен на лосось этой сенью на 10-25%. Такой прогноз связывали с реализацией проекта «Камчатская рыба», который предусматривает прямые закупки лососевых у рыбаков ретейлерами с минимальной наценкой.

Врачи ранее включили лосось в список продуктов, способных помочь в борьбе с осенней депрессией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий