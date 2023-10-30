Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один человек пострадал в результате атаки на Севастополь

Губернатор Развозжаев: в результате атаки на Севастополь пострадал мужчина

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По итогам воздушной атаки на Севастополь из-за рухнувших обломков пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Обломки (сбитой воздушной цели) упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет», — рассказал глава Севастополя.

По словам губернатора, обломки также упали на территории 27-й школы на Северной стороне. Обошлось без пострадавших, так как находившихся в зданий детей спустили в убежище сразу после объявления воздушной тревоги.

Помимо этого, осколки воздушного объекта рухнули на приусадебном участке на Пасечной улице, во дворе на улице Мищенко, на жилой дом на Качинском шоссе, а также в районе пляжей Мокроусова и Учкуевки. Как отметил Развозжаев, серьезных повреждений инфраструктуры и зданий, а также пострадавших, не было. Единственное — в районе Хуторского проезда один из обломков пробил шифер на крыше дома.

Губернатор поручил сотрудникам департамента городского хозяйства и управляющих компаний начать подомовой обход и попросил севастопольцев доверять только информации из официальных источников.

До этого Михаил Развозжаев сообщил, что над Севастополем сбили две воздушные цели, а Минобороны РФ заявило о восьми уничтоженных ракетах Storm Shadow, летевших в Крым.

Ранее в Севастополе сообщили об отмене воздушной тревоги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий