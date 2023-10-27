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В МВД наградили пенсионера, который спас мальчика от грабителя в Щелково

МВД подарило телевизор пенсионеру, спасшему мальчика от грабителя в Щелково

В Подмосковье остановивший вора пенсионер получил подарок от полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчине вручили благодарственное письмо и телевизор. Начальник подмосковного главка Виктор Пауков высоко оценил поступок местного жителя.

«Это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции», — отметил он.

Инцидент произошел в Щелково. Пенсионер заметил, как вор украл у ребенка телефон и попытался скрыться. В этот момент мужчина схватил злоумышленника и повалил на асфальт. После этого его задержали приехавшие правоохранители.

Помимо телевизора, мужчина получил сертификат на покупку машины от местных властей.

Ранее в Москве мужчина спас 18-летнюю соседку от домогательств мигранта в подъезде.

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