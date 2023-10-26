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Начался суд по делу о подготовке взрыва здания ФСБ на Лубянке

Суд в Москве начал слушания по делу о подготовке иностранцами взрыва здания ФСБ

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве началось слушание уголовного дела в отношении шестерых человек, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ (организация запрещена в России). Второй Западный окружной военный суд рассматривает этот случай, сообщили представители правоохранительных органов ТАСС.

По информации ФСБ, подсудимые планировали взорвать здание спецслужбы на Лубянке в 2022 году. Согласно данным ТАСС, подсудимые с марта по апрель прошлого года создали «террористическое сообщество», которое находилось под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГИЛ. Следствие утверждает, что планировался взрыв с использованием террориста-смертника. Представители правоохранительных органов сообщили, что участники группировки намеревались выдвинуть условия российским властям о выводе войск из Сирии.

Подсудимые, пять из которых являются гражданами Таджикистана, а один — уроженец Дагестана, находятся в возрасте от 19 до 25 лет. Следствие считает, что они планировали приобрести глицерин и шайбы для создания взрывного устройства. Защита подсудимых утверждает, что уголовное дело является политизированным, а преступления были спровоцированы сотрудниками российских спецслужб.

Тем не менее на стадии предварительного расследования пятеро из шестерых фигурантов дела признали свою вину полностью или частично. Дело в отношении седьмого участника группировки было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ*.

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