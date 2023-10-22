Папа Римский провел телефонный разговор с Байденом

Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что президент и глава католической церкви в течение 20 минут обсудили мировые конфликтные ситуации и пути их мирного урегулирования.

Папа Римский ранее призвал к спасению населения сектора Газа на фоне эскалации конфликта. Он попросил освободить заложников и обеспечить создание гуманитарных коридоров.

Джо Байден несколькими днями позднее посетил Израиль. Во время разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он подтвердил право страны на оборону.

По словам американского лидера, радикальное палестинское движение ХАМАС спланировало атаки на Израиль, чтобы сорвать его сближение с Саудовской Аравией.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.