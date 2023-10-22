Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Папа Римский провел телефонный разговор с Байденом

Папа Римский Франциск обсудил с Байденом пути разрешения возникших конфликтов

close
100%
Global Look Press

Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что президент и глава католической церкви в течение 20 минут обсудили мировые конфликтные ситуации и пути их мирного урегулирования.

Папа Римский ранее призвал к спасению населения сектора Газа на фоне эскалации конфликта. Он попросил освободить заложников и обеспечить создание гуманитарных коридоров.

Джо Байден несколькими днями позднее посетил Израиль. Во время разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он подтвердил право страны на оборону.

По словам американского лидера, радикальное палестинское движение ХАМАС спланировало атаки на Израиль, чтобы сорвать его сближение с Саудовской Аравией.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий