Иммунолог рассказал о способах защититься от грозящей россиянам тройной эпидемии

Инфекционисты предупреждают, что осенью в России может начаться тридемия – тройная эпидемия из сезонных вирусов, ковида и гриппа. Чтобы избежать заражения, а также защитить организм от осложнений, необходимо вакцинироваться, отметил в интервью НСН врач-иммунолог Владимир Болибок.

В России достаточно вакцин от коронавируса и гриппа, напомнил эксперт. По меньшей мере, вакцинацию следует проходить раз в год, считает он.

«Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжелого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома», – отметил Болибок, призвав особое внимание на это обратить пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Особенно важно предостеречь постковидный синдром – по словам иммунолога, он грозит организму аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. К тому же, коронавирус протекает тяжелее, чем ОРВИ, подчеркнул эксперт.

Напомним, российские ученые заявили, что вакцинация от ковида «Спутником V» безопасна, так как образовывающиеся после прививки антитела не могут вызвать сбои в работе организма.

ВОЗ в связи с угрозой распространения коронавируса призвала всех не защищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию.