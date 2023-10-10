Психиатр рассказал, какие признаки могут указывать на развитие ментального расстройства

Первыми признаками, сигнализирующими о возможном развитии ментального расстройства, являются апатия, снижение работоспособности и эмоциональные качели. Об этом РИАМО во Всемирный день психического здоровья рассказал врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Сергей Федоров.

«Психические заболевания редко появляются ни с того ни с сего. Чаще всего человек замечает небольшие изменения в своих чувствах, мышлении или поведении, прежде чем расстройство развернется в полной мере», — отметил Федоров.

По его словам, к тревожным сигналам можно также отнести нарушение сна и снижение аппетита, повышенную чувствительность к звукам, запахам, прикосновениям, страх или подозрительность по отношению к другим людям, а также избегание общения с другими людьми. При наличии подобных симптомов эксперт советует обратиться к специалистам.

«Во многих случаях раннее вмешательство может уменьшить тяжесть заболевания и сохранить привычное качество жизни», — заключил психиатр.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого советовал не впадать в панику, чтобы сохранить психическое здоровье в стрессовых ситуациях.

Ранее психотерапевт рассказала, как перестать переедать из-за стресса и тревоги.