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Двухмесячного ребенка с травмой головы госпитализировали в российскую больницу

Жительницу Нижневартовска подозревают в избиении двухмесячного младенца

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Pixabay

В Нижневартовске двухмесячного ребенка доставили в одну из больниц с сильными повреждениями. В Следственном управлении СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 2 октября. Ребенок находился дома с 22-летней матерью. В тот день его на «скорой» забрали из дома с травмой головы, врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое.

Известно, что младенец родился в полной благополучной семье, которая ранее не попадала в поле зрения органов профикактики.

СК устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин избил двухлетнюю дочь сожительницы из-за сломанных наушников.

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