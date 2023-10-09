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В Петербурге женщина вышла из квартиры через окно и получила серьезные травмы

В Петербурге женщина не нашла ключи и вышла из квартиры через окно

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге женщина получила травмы после того, как вышла из квартиры через окно. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Пролетарской улице. По словам самой пострадавшей, около полуночи ей нужно было срочно выйти из дома, но ключи она найти не смогла. Так как она жила на втором этаже, было решено выйти из помещения через оконный проем. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Женщину госпитализировали. В результате она получила сотрясение, черепно-мозговую травму, перелом бедренных костей и левого предплечья. Медики направили петербурженку в реанимацию. О ее состоянии после помощи специалистов не уточняется.

Ранее в Челябинске из окна школы выпала 12-летняя девочка.

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