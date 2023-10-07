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Авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив

Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы, следующие в Таль-Авив. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной такого решения стала нестабильная ситуация в Израиле. На данный момент неизвестно, когда продажи билетов будут возобновлены.

Запланированные на ближайшее время рейсы отправятся в Тель-Авив, но только при условии, если в аэропорту Бен-Гурион будет сохраняться безопасность. Представители компании попросили пассажиров отслеживать статус рейсов на их сайте.

Пассажиры, которые приобрели билеты и хотят сдать их из-за сложившейся ситуации, предлагают полностью возместить стоимость рейса.

Нестабильная обстановка в Израиле связана с тем, что утром 7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным со страной городам и районам Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии войны.

Ранее в Красноярске самолет в Пхукет задержали на 12 часов.

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