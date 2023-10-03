В Саратове женщина заявила о пережитой попытке изнасилования в общежитии

Жительница Саратова заявила о пережитой попытке изнасилования. Об этом сообщает ИА «Регион 64».

Ночью 2 октября в полицию города обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что накануне вечером ее попытался изнасиловать мужчина. Все, по словам пострадавшей, произошло в комнате общежития на Буровой улице. Горожанка стала сопротивляться и сумела избежать сексуального контакта с насильником.

Она указала на виновного в преступлении. По предварительным данным, правоохранителям уже удалось задержать 27-летнего подозреваемого. Информации о возбуждении в его отношении уголовного дела пока не поступало.

Ранее 17-летняя девушка пострадала от домогательств таксиста и обратилась в полицию с заведомо ложным доносом о краже.