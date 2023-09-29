Власти Армении назвали число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

В Армению из Нагорного Карабаха приехали 97,7 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабинета министров.
«Из Карабаха в Армению уже переехали 97,7 тысячи человек», — говорится в сообщении.
Иных подробностей пока не приводится.
Накануне пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян говорил, что на территорию Армении из Карабаха приехали почти 89 тысяч беженцев. Власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.
28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.
Ранее Азербайджан занял здание МВД Нагорного Карабаха.