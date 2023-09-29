Магнитогорский экс-прокурор Надежда Богухвал задержана по подозрению в наркоторговле

Бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Челябинской области Надежду Богухвал задержали по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — сообщил источник Ura.Ru.

По информации издания, один из подозреваемых дал показания на приходящуюся ему родственницей Богухвал. Мужчина рассказал, что от экс-прокурора он получал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.

Сотрудники ФСБ и СК задержали Богухвал — при себе у нее обнаружили наркотики. Экс-прокурор заявила, что изъятые вещества остались от ушедшего из жизни мужа. Сама женщина на текущий момент находится на пенсии.

Ранее актрису Рамилю Искандер арестовали за торговлю наркотиками.