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Магнитогорский экс-прокурор Надежда Богухвал задержана по подозрению в наркоторговле

Ura.Ru: ФСБ задержала экс-прокурора Богухвал по подозрению в наркоторговле

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Челябинской области Надежду Богухвал задержали по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оперативники вышли на женщину, расследуя информацию о торговле веществами, которой якобы занимались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД», — сообщил источник Ura.Ru.

По информации издания, один из подозреваемых дал показания на приходящуюся ему родственницей Богухвал. Мужчина рассказал, что от экс-прокурора он получал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.

Сотрудники ФСБ и СК задержали Богухвал — при себе у нее обнаружили наркотики. Экс-прокурор заявила, что изъятые вещества остались от ушедшего из жизни мужа. Сама женщина на текущий момент находится на пенсии.

Ранее актрису Рамилю Искандер арестовали за торговлю наркотиками.

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