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Во Владивостоке неизвестный мужчина попытался затащить ребенка за гаражи

В Приморье мужчина напал на школьника и потащил его за гаражи

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Во Владивостоке ищут мужчину, который напал на школьника. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам очевидцев, неизвестный схватил ученика четвертого класса и потащил его к гаражам. Несмотря на то, что оппонент был взрослым человеком, школьник смог отбиться и сбежать от обидчика.

Во время инцидента ребенок физически не пострадал. На данный момент мотивы мужчины неизвестны.

Полиция оперативно отреагировала на произошедшее и начала проведение оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители устанавливают личность нападавшего. По словам очевидцев, мальчика схватил мужчина 50-60 лет, который был одет в джинсы и черное худи.

Ранее в Подмосковье мужчина попытался похитить ребенка с детской площадки.

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