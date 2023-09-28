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Страдающий психическим заболеванием житель Омской области кастрировал сам себя

В Омской области мужчина обратился к врачам, удалив себе оба яичка

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Shutterstock

Житель Называевского района Омской области пришел в больницу после того, как самостоятельно провел на себе домашнюю операцию по удалению мошонки. Об этом сообщает издание «Город55» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

32-летний житель села Лорис-Меликово обратился в Называевскую ЦРБ 25 сентября. У пациента, самостоятельно пришедшего на прием, диагностировали двухстороннюю орхиэнтомию, то есть удаление обоих яичек.

Мужчину госпитализировали, а о зафиксированной у него травме врачи рассказали правоохранителям. В ходе проверки выяснилось, что пострадавший кастрировал себя сам с помощью ножа. По имеющимся данным, он имеет психическое расстройство.

Полицейские устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее в Челябинске подросток кастрировал сам себя и вызвал «скорую».

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