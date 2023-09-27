В Подмосковье обновили дороги к туристическим местам

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области отремонтировали больше 20 региональных дорог, по которым можно проехать к местам притяжения туристов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний день благодаря проведенным ремонтным работам удобный и безопасный проезд к туристическим местам обеспечили в 19 округах Подмосковья. Дорожники обновили больше 120 км покрытия обновили на 23 региональных дорогах, благодаря чему полмиллиона жителей и гостей региона могут комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Солнечногорске обновили покрытие на Пятницком шоссе на участке от пос. Жилино до д. Баранцево, по которому можно проехать к храму Георгия Победоносца и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде комфортный проезд обеспечили к Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города, отремонтировав участок от ул. Горбуновской в Хотьково до Западного объезда. В Подольске отремонтировали дорогу вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра, а в Пушкинском округе — подъездную дорогу к д. Мураново, где находится несколько церквей, усадьба Мураново и Тютчевский парк. Также ремонт к туристическим местам провели в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Домодедовском, Егорьевском, Зарайском и Коломенском округах.

Сейчас работы продолжаются еще на порядка 5 дорогах, по которым можно проехать к местам притяжения туристов: в Истре завершается укладка покрытия на ул. Советской, которая является проездом к театру и Новоиерусалимскому монастырю, в Красногорске работы ведутся на ул. Карбышева вблизи Успенской церкви, а в Дмитрове — на ул. Загорской, по которой можно проехать к Дмитровском Кремлю, Успенскому собору, музеям и другим достопримечательностям исторического центра.