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В Новосибирске СК РФ возбудил уголовное дело после объявления о продаже ребенка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за объявления о продаже ребенка

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В Новосибирске правоохранители устанавливают все обстоятельства ситуации, связанной с объявлением о продаже ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на куплю-продажу несовершеннолетнего.

На данный момент следователи устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Ранее СК РФ инициировал проверку после того, как на одном из сайтов объявлений появилось сообщение о том, что женщина продает ребенка. К объявлению была прикреплена фотография и некоторые характеристики младшего члена семьи. Например, то, что он «безумно любит качели».

Сообщение автор поместил в раздел «животные», цена в публикации не уточняется, так как ее предоставляют «по запросу». С оставившей объявление женщиной связаться нельзя.

Ранее в Кемерово дети отравились нейролептиком несмотря на то, что находились под присмотром отца.

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