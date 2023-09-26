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Врач объяснил, почему регулярное употребление энергетиков сокращает жизнь

Врач Лысенко: регулярное употребление энергетиков сокращает жизнь человека

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Depositphotos

Регулярное употребление энергетиков может привести к «изнашиванию» сердца и сокращению продолжительности жизни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко.

По его словам, если пить энергетики редко, это не навредит здоровью. Однако, систематическое их употребление, а также ночной образ жизни и ненормированный график работы скажется на состоянии организма негативно, предупредил врач.

«Вы постепенно просто изнашиваете себя. Все наши органы запрограммированы на определенное количество работы, например, сердце должно сокращаться с частотой 60 ударов в минуту, например, 80 лет, поэтому вы имеете конечную цифру — сколько оно проработает. Если оно сокращается с частотой 200 ударов в минуту, то вы сокращаете с 80 до 60 свою продолжительность жизни тем, что оно работает неоптимально», — уточнил Лысенко.

В июле специалисты Юго-Западного медицинского центра Калифорнийского университета сообщили, что беременным лучше воздержаться от употребления кофе, газировок, чая и других напитков с содержанием кофеина.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают необходимым запретить продажи энергетиков несовершеннолетним.

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