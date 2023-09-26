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В Ленобласти судья лишилась 5 млн рублей из-за мошенников

Mash: в Ленобласти судья взяла кредит и отдала мошенникам 5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Ленобласти мошенники выманили у судьи более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Аферисты связались с 49-летней женщиной с помощью мессенджера. Они представились начальством судьи и сообщили, что вскоре должна позвонить служба безопасности.
Во время общения с женщиной злоумышленники заявили, что на нее якобы кто-то хочет оформить кредиты, поэтому ей нужно самостоятельно взять займы и вывести деньги на «безопасные счета».

Судья обратилась в полицию только после того, как взяла несколько кредитов и отправила всю сумму неизвестным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, организованном группой.

Ранее в Москве курьер не дал пенсионерке перевести мошенникам миллион рублей.

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