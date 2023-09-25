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Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: в Грайворонском городском округе сбит БПЛА

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Грайворонском городском округе, был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Сейчас, по словам главы региона, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

24 сентября Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе. Средства защиты ликвидировали БПЛА в небе над Белгородским районом. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Сведения о каких-либо разрушениях также не поступали.

До этого губернатор региона сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль «КамАЗ» в поселке Новый. Населенный пункт расположен в Волоконовском районе Белгородской области.

При этом стало известно, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек получил ранения. Как рассказал Гладков, пострадавшим является водитель грузовика. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, пожаловавшись на осколочные ранения и легкую контузию.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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