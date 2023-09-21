Путин открыл в Калуге технопарк

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге, сообщает РИА Новости.

«Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет», — заявил Путин, находясь на выставке, посвященной системе среднего профессионального образования в Великом Новгороде.

Калужский технопарк Путин назвал важным для России и ее экономики — около десяти тысяч специалистов ежегодно будут проходить здесь обучение, чтобы стать новым кадровым составом для российских предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин связал низкую безработицу в РФ с эффективной работой экономистов.

Тем не менее, обратил внимание президент, такие показатели безработицы — это еще и сигнал того, что рост экономики уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.