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Путин открыл в Калуге технопарк

Путин по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл технопарк профессионального образования в Калуге, сообщает РИА Новости.

«Здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет», — заявил Путин, находясь на выставке, посвященной системе среднего профессионального образования в Великом Новгороде.

Калужский технопарк Путин назвал важным для России и ее экономики — около десяти тысяч специалистов ежегодно будут проходить здесь обучение, чтобы стать новым кадровым составом для российских предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин связал низкую безработицу в РФ с эффективной работой экономистов.

Тем не менее, обратил внимание президент, такие показатели безработицы — это еще и сигнал того, что рост экономики уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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