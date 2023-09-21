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В Мордовии пять человек попали в реанимацию после отравления газом в медколледже

В Мордовии 17 человек отравились газом в медколледже

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Shutterstock

В мордовском колледже 17 студенток отравились газом. Об этом сообщает ЕДДС Краснослобожского района региона.

Инцидент произошел в городе Краснослободск. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали учащихся в районную больницу. Все ли пострадавшие отправились в медучреждение, неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал «112», в медицинском колледже во время проведения работ на газовой системе произошла утечка. В результате симптомы отравления были обнаружены у 17 студенток от 16 до 18 лет.

На данный момент в реанимации пять человек. Остальные не находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее в Чувашии троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

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