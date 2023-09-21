Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелся торговый центр

В Москве на Симферопольском шоссе загорелся торговый центр

close
100%
Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

В Москве спасатели выехали на вызов, связанный с возгоранием торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе. На видео очевидцев заметно, что из здания в небо поднимается густой дым. По предварительной информации, огонь вспыхнул в подвале.

На данный момент к месту стягиваются пожарные расчеты. О пострадавших или масштабах разрушения не уточняется.

Накануне в московском торговом центре «Времена года» эвакуировали людей, так как в помещении произошел прорыв трубы. Это привело к затоплению нескольких магазинов.

Ранее в Петербурге очевидцы сообщили о возгорании в торговом центре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях