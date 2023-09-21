В Москве загорелся торговый центр

В Москве спасатели выехали на вызов, связанный с возгоранием торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе. На видео очевидцев заметно, что из здания в небо поднимается густой дым. По предварительной информации, огонь вспыхнул в подвале.

На данный момент к месту стягиваются пожарные расчеты. О пострадавших или масштабах разрушения не уточняется.

Накануне в московском торговом центре «Времена года» эвакуировали людей, так как в помещении произошел прорыв трубы. Это привело к затоплению нескольких магазинов.

Ранее в Петербурге очевидцы сообщили о возгорании в торговом центре.