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Двое подростков подорвались на гранате в Ингушетии

Shot: в Ингушетии двое подростков подорвались на найденной в сарае гранате

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FotograFFF/Shutterstock

В ингушском селе Верхние Ачалуки двое школьников получили тяжелые травмы из-за взрыва гранаты, которую они нашли в сарае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 20 сентября на улице Шарипова в селе Верхние Ачалуки. 14-летний школьник с другом играли во дворе дома. Возле отцовского сарая мальчики обнаружили схрон с боеприпасами, среди которых было несколько гранат.

Подростки начали рассматривать одну из «Ф-1», в этот момент граната взорвалась. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших осколочные ранения шеи, у другого — проникающее ранение в грудь и живот. За жизнь школьников борются медики.

Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия еще две осколочные гранаты, магазины для автомата Калашникова, два десятка патронов и гранатометный выстрел ВОГ-17, владелец арсенала устанавливается.

Ранее в Ленобласти мужчина подорвался на неопознанном предмете.

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