Житель Калининградской области задержан по подозрению в поджоге буквы Z в Белгороде

В Белгороде задержан поджигатель инсталляции в виде буквы Z. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

28-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в поджоге, задержали 20 сентября сотрудники полиции и УФСБ региона.

Как стало известно, россиянин приехал в Белгород, снял комнату в общежитии и в ночь на 18 сентября совершил акт вандализма — поджег инсталляцию в виде буквы Z, установленную на проспекте Ватутина.

В ходе обыска у мужчины были найдены предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Их изъяли и направили на экспертизу.

К настоящему времени в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют причастность поджигателя к совершению других преступлений на территории региона.

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