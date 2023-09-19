Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о более 20 погибших в регионе

В результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, сообщает Armenia Today.

«Омбудсмен Армении [Гегам Степанян] сообщил о 25 погибших в Арцахе из-за агрессии Азербайджана», — говорится в сообщении.

По его информации, число пострадавших выросло до 138.

До этого Степанян сообщал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о двух погибших, в числе которых ребенок, а также о 26 пострадавших, среди которых 11 детей.

Общественное телевидение Армении писало, что детей доставили в медцентр Степанакерта «Аревик».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе целями которой являются военные объекты Армении.

В Армении в свою очередь заявили, что Баку пытается втянуть Ереван в войну.

Нагорный Карабах призвал Азербайджан начать переговоры.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.