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Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о более 20 погибших в регионе

Armenia Today: 25 человек погибли в Карабахе из-за усиления боевых действий

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Айк Арутюнян/РИА Новости

В результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, сообщает Armenia Today.

«Омбудсмен Армении [Гегам Степанян] сообщил о 25 погибших в Арцахе из-за агрессии Азербайджана», — говорится в сообщении.

По его информации, число пострадавших выросло до 138.

До этого Степанян сообщал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о двух погибших, в числе которых ребенок, а также о 26 пострадавших, среди которых 11 детей.

Общественное телевидение Армении писало, что детей доставили в медцентр Степанакерта «Аревик».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе целями которой являются военные объекты Армении.

В Армении в свою очередь заявили, что Баку пытается втянуть Ереван в войну.

Нагорный Карабах призвал Азербайджан начать переговоры.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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Война в Карабахе
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