В России посчитали угрозой безопасности анонимные виртуальные мобильные номера

Правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения затронут Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. С этого периода в стране планируется блокировать сервисы.

В настоящее время для регистрации в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, от пользователя требуется предоставить номер мобильного телефона, при помощи которого можно идентифицировать владельца.

При этом мошенники зачастую используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду, персональные данные человека по ним определить нельзя.

В июле сообщалось, что коллекторы перешли на массовые анонимные способы ведения работы из-за нового закона о наказании за их незаконную деятельность. Речь идет о создании фальшивых аккаунтов в соцсетях и использовании подменных номеров.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.