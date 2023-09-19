Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России посчитали угрозой безопасности анонимные виртуальные мобильные номера

Правительство России признало анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

close
100%
Freepik

Правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения затронут Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. С этого периода в стране планируется блокировать сервисы.

В настоящее время для регистрации в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, от пользователя требуется предоставить номер мобильного телефона, при помощи которого можно идентифицировать владельца.

При этом мошенники зачастую используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду, персональные данные человека по ним определить нельзя.

В июле сообщалось, что коллекторы перешли на массовые анонимные способы ведения работы из-за нового закона о наказании за их незаконную деятельность. Речь идет о создании фальшивых аккаунтов в соцсетях и использовании подменных номеров.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях