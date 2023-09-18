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Эксперт указала на нехватку инфраструктуры для СИМ в Московском регионе

Общественник Эрдман: в Московском регионе не хватает инфраструктуры для СИМ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Московском регионе не хватает необходимой инфраструктуры для развития средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку не удается разделять потоки пешеходов, автомобилистов и водителей элеткросамокатов. Об этом в беседе с РИАМО заявила директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

«Разведение потоков участников дорожного движения — один из ключевых факторов обеспечения безопасности. Есть разрозненные отрезки велодорожек в некоторых городах, которые не связаны единым маршрутом, если мы говорим про транспортные маршруты, нет безбарьерных съездов, нет развязок и прочее», — сказала Эрдман.

Она добавила, что, согласно статистике аварий, большая часть ДТП происходит по инфраструктурным причинам.

До этого Эрдман предупредила, что катание на электросамокате вдвоем чревато снижением его управляемости и смещением центра тяжести. Кроме того, по ее словам, в случае падения, риск тяжелых травм значительно выше.

Ранее стало известно, сколько водителей в России попадали в ДТП с участием велосипеда или самоката.

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