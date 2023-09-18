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В Набережных Челнах пьяная мать ударила головой об стол шестимесячную дочь

В Татарстане задержали мать, ударившую младенца головой об стол

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В Набережных Челнах шестимесячная девочка попала в реанимацию после удара головой об стол. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТатМедиа».

Инцидент произошел 16 сентября, 26-летняя женщина находилась дома со своей дочерью, будучи в нетрезвом состоянии она, по неустановленной пока причине, с силой ударила ребенка головой об стол. Бригаду скорой помощи вызвал отец девочки, который вечером вернулся с работы.

Ребенка в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, трещинами на голове и ссадинами на лице доставили в БСМП, затем транспортировали в детскую клиническую больницу. Она находится в отделении реанимации.

По сообщению прокуратуры региона, в отношении матери возбуждено уголовное дело, женщина задержана, ей может грозить до 10 лет колонии.

Ранее семимесячного младенца ударило током от теплого пола.

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