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В России предложили приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам

Нарколог Сараев предложил приравнять часть энергетиков к алкогольным напиткам

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Depositphotos

Молодые россияне стали меньше потреблять алкогольную продукцию, однако, они активно интересуются напитками, которые не относятся к алкогольным, хотя они содержат спирт. Об этом в беседе с «Радио 1» сказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о снижении потребления спиртных напитков в России.

«Мы должны приравнивать слабоалкогольные напитками именно к алкогольным, приравнивать алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, потому что именно эти слабоалкогольные напитки вызывают огромный интерес у детей и подростков», — сказал Сараев.

11 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране благодаря правительственным мерам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул». По его словам, последние годы демонстрируют, что в России сильно снижается потребление алкоголя. В прошлом году оно сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, комментируя данные главы Минздрава, отметил, что доля употребляющих пиво в России, напротив, выросла.

Ранее врач-нарколог рассказал о безопасных дозах алкоголя.

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