Россияне рассказали, как на них влияет совмещение работы и учебы с подработкой

Больше половины (57%) россиян совмещали работу и учебу с подработкой. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, совмещали работу с подработкой 44% респондентов, а 13% — учебу. Еще 43% устраивались на подработку в свободное время.

Те, кто совмещает работу и подработку, отмечают, что из-за этого они меньше уделяют время друзьям и семье, так ответили 55% респондентов. Дорабатывают на выходных и в отпуске, чтобы все успеть, 45% опрошенных. 32% участников опроса оставались допоздна на работе, а 10% отпрашивались на подработку у начальника. 5% респондентов признались, что из-за совмещения работы с подработкой они хуже выполняли задачи. Просили коллег помочь с работой 2% участников опроса.

Среди тех, кто совмещает подработку и учебу, 35% россиян пропускали пары, чтобы все успеть. Отрабатывали прогулы дополнительными заданиями 25% опрошенных, а 21% договаривались с преподавателями и деканатом.

17% респондентов ради дополнительной работы переводились на индивидуальный план занятий. Не готовились и не выполняли домашнее задание из-за подработки 14% опрошенных. Еще 14% просили друзей подстраховать на важных парах. Только 10% россиян из-за подработки брали академический отпуск.

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