В Воронежской области неизвестный напал на школьницу с электрошокером и изнасиловал ее

В Воронежской области разыскивают педофила, который напал на 15-летнюю девочку-подростка, изнасиловал и обокрал ее. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Борисоглебске. Преступник выследил несовершеннолетнюю в районе улицы Чапаева, когда подросток возвращалась домой через частный сектор. Мужчина ударил подростка электрошокером. Школьница попыталась убежать, но упала. Тогда злоумышленник догнал ее, избил до потери сознания и изнасиловал. После преступник обыскал вещи подростка и забрал найденный iPhone.

Подростку удалось самостоятельно добраться до дома, где она рассказала о случившемся родственникам. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовные дела по статьям «разбой» и «изнасилование».

Ранее мать школьницы из Петербурга обвинила знакомого дочери в ее развращении и шантаже.