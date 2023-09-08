Полиция не пустила во Владивосток велосипедиста, за 70 дней преодолевшего 8600 километров

В Приморском крае путешественник, преодолевший на велосипеде 8600 километров, был задержан полицией на подъезде к финальной точке маршрута. Об этом рассказал Telegram-канал News.VL.

Россиянин отправился в путешествие через всю Россию в конце июня. За 70 дней пути мужчина проехал на своем велосипеде 8600 километров, но сотрудники органов внутренних дел из Приморья помешали осуществить ему план до конца.

Его попросили прервать маршрут на въезде во Владивосток из-за Восточного экономического форума (ВЭФ), который должен пройти в городе с 10 по 13 сентября.

Спортсмен записал видео, чтобы высказать в нем свое возмущение в адрес полицейского, который остановил его по дороге в столицу региона и предложил воспользоваться автобусом.

Недовольный россиянин заявил, что не собирается менять планы из-за приехавших на форум «супер-пупер фиф», и указал, что подобная организация мероприятия мешает развитию туризма в стране.

Смог ли мужчина продолжить поездку на велосипеде после высказанных стражам порядка претензий — неизвестно.

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