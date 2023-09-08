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Стрелявшего в участника спецоперации в Батайске задержали и допросили

СК РФ: стрелявшего в участника СВО в Батайске задержали

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мужчину, стрелявшего в участника спецоперации в Батайске, задержали и допросили. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в покушении, совершенном из хулиганских побуждений. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу, уточнили в ведомстве.

Нападение произошло в ночь на 3 сентября в Батайске. Мужчина выпустил 12 пуль из травматического пистолета в участника спецоперации. Стрельбе предшествовала перепалка и групповое избиение.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт вспыхнул, когда участник СВО гулял с девушкой в батайском Парке культуры и отдыха им. Ленина.

5 сентября полицейские установили личность участника конфликта.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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