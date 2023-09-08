В Московском зоопарке закрыли вход в павильон «Фауна Китая»

Павильон «Фауна Китая» в столичном зоопарке временно закрыт для посетителей. Как сообщает »Российская газета» со ссылкой на пресс-службу зоосада, причина закрытия связана с появлением новых членов в семействе больших панд.

Доступ внутрь павильона «Фауна Китая» будет закрыт для посетителей до 1 ноября. Это решение было принято для обеспечения спокойной обстановки для матери панды по имени Диндин и ее малыша. В то же время самец Жуи будет продолжать выходить на прогулки и его можно будет увидеть снаружи павильона.

Ранее стало известно, что за неделю новорожденный детеныш панды в Московском зоопарке обзавелся жилеткой.

Специалисты также считают, что Диндин отдохнула после родов и поэтому чувствует себя все уверенней.

За неделю жизни более уверен в себе стал и малыш. Уже через семь дней с момента рождения у него стала более совершенная терморегуляция, а это значит, что теперь он не так привязан к маме в плане обогрева. Он больше интересуется внешним миром – и все чаще выглядывает наружу.

30 августа в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Его родители — самец Жуи и самка Диндин. Панденок весил всего 150 граммов, его пол пока неизвестен. Его родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали Московскому зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Все это время панды не были знакомы друг с другом и встретились лишь этой весной. На зачатие у молодой пары было всего три дня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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