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Россия отказала Бразилии в допуске к расследованию гибели Пригожина

Reuters: Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

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РИА Новости

Бразилия предложила России совместно расследовать крушение бизнес-джета основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, поскольку самолет был произведен бразильской компанией, но Москва приняла решение изучить улики самостоятельно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

В CENIPA при этом отметили, что российская сторона не обязана соглашаться на сотрудничество с Бразилией, ей лишь «рекомендовано это сделать». Глава бразильского центра Марсело Морено заявил, что участие в расследовании было бы дистанционным.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина.

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