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Светова оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Савеловский суд оштрафовал Светова на 40 тыс. руб по закону об иноагентах

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Илья Питалев/РИА Новости

Савеловский суд Москвы оштрафовал лидера организации «Гражданское общество», либертарианца Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. руб за отсутствие плашки иноагента, передает ТАСС.

«Светов М.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщили в суде.

2 августа СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова.

Сам Светов, комментируя возбуждение уголовного дела против него в социальных сетях, предположил, что оно было заведено за песню Ореста Лютого про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Михаил Светов был внесен в реестр иностранных агентов, публикуемый Минюстом РФ, 18 ноября 2022 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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