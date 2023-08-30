Жертвы насилия в РФ смогут просить помощи через сайты социально ориентированных НКО

На сайтах российских социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), переводящихся из-за участившихся хакерских атак под государственную защиту, появится кнопка для обращения за помощью онлайн, сообщает газета «Известия».

Об этом изданию рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, размещение такой кнопки НКО считают необходимым для того, чтобы люди, которые не могут по разным причинам просить помощь по телефону, могли бы написать и оперативно получить поддержку. Кроме того, в это же окно запроса помощи граждане смогут прикреплять нужные документы, например, справки о полученных травмах.

Руководитель профильной комиссии Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова сказала, что проблема насилия в стране весьма актуальна, причем имеется в виду не только семейное насилие, но и, к примеру, в рабочем коллективе или в другом сообществе. Жертве такого насилия бывает опасно открыто говорить об этом, и поэтому важно иметь телефон горячей линии или кнопку на сайте, куда можно сообщить о подобных случаях.

Ранее сообщалось, что экстренно вернувшийся с каникул парламент Болгарии на внеочередном заседании принял изменения в закон о защите от домашнего насилия.

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