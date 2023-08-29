Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности перекусов на ходу

Гастроэнтеролог Неронов: фастфуд не в состоянии заменить полноценный обед

close
100%
Unsplash

Физиология пищеварения не предусматривает полноценного функционирования при движении, то есть на ходу, во время работы и т.д. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, ускорившийся темп жизни не в состоянии перестроить физиологию и анатомию человека даже в рамках десяти поколений.

«Возможность по дороге на работу, в машине, в сквере удовлетворять все свои пищевые потребности в рамках маркетинга принесла культовую популярность фастфуду. Как следствие поголовно увеличилось число быстроедов, у которых появился еще один патологический нарратив: переварить большой фастфуд легче, если его обильно запивать колой», – отметил врач.

Он подчеркнул, что фастфуд не может заменить полноценный обед, состоящий из первого и второго блюда.

В конце августа директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить сети быстрого питания в праве проводить призовые лотереи среди клиентов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала «Общественной службе новостей» о вреде картофельных чипсов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях