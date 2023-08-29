Врач предупредил об опасности перекусов на ходу

Физиология пищеварения не предусматривает полноценного функционирования при движении, то есть на ходу, во время работы и т.д. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, ускорившийся темп жизни не в состоянии перестроить физиологию и анатомию человека даже в рамках десяти поколений.

«Возможность по дороге на работу, в машине, в сквере удовлетворять все свои пищевые потребности в рамках маркетинга принесла культовую популярность фастфуду. Как следствие поголовно увеличилось число быстроедов, у которых появился еще один патологический нарратив: переварить большой фастфуд легче, если его обильно запивать колой», – отметил врач.

Он подчеркнул, что фастфуд не может заменить полноценный обед, состоящий из первого и второго блюда.

В конце августа директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить сети быстрого питания в праве проводить призовые лотереи среди клиентов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала «Общественной службе новостей» о вреде картофельных чипсов.