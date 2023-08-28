В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу в двух регионах страны. Об этом свидетельствуют данные официального портала для оповещения населения.

Согласно полученной информации, о возможной опасности предупредили жителей Харьковской и Сумской областей. Другие подробности пока не сообщаются.

Утром 28 августа сирены включились в 15 украинских регионах. В их числе Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Одесская, Хмельницкая и другие области.

По данным Воздушных сил Украины, ночью в Днепропетровской области прогремели взрывы. Никакой информации о взрывах в других регионах страны не поступало.

10 октября 2022 года российские солдаты начали наносить удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры, расположенным на территории Украины. Соответствующий приказ поступил спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

С того момента в различных регионах Украины начали ежедневно объявлять воздушную тревогу. Иногда особый режим вводят сразу во всех субъектах государства.

Подобная ситуация произошла 27 августа. Первые сирены включились в Николаевской области, после чего о возможной опасности предупредили все население страны.

Ранее в Ивано-Франковской области на западе Украины раздались взрывы.