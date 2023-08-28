На Алтае мужчину будут судить за попытку попасть в кабину пилота во время полета

В Барнауле суд рассмотрит уголовное дело мужчины, которого подозревают в дебоше на борту самолета в момент, когда воздушное судно было в небе. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. Во время полета рейса «Москва – Барнаул», по версии следствия, обвиняемый выпил много алкоголя. После этого он привлекал к себе внимание и пытался проникнуть в кабину пилота. Один из бортпроводников останавливал мужчину, но предполагаемый злоумышленник применил к нему насилие.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о хулиганстве. Материалы уже передали в районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее во время посадки в Шереметьево пьяный пассажир угрожал захватить самолет.