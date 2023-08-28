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Напавшего на журналистку Al Jazeera в Петербурге задержали

МВД: в Карелии задержали напавшего на журналистку Al Jazeera мужчину

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Global Look Press

Напавшего на журналистку арабской телекомпании Al Jazeera в Петербурге задержали в Карелии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

Журналистка Рания Дриди получила удар по голове, когда вела репортаж. Подозреваемый влез в прямой эфир и начал интересоваться темой репортажа. Начался конфликт, и мужчина дал Дриди пощечину.

Нападавший сразу сбежал, а девушке пришлось обратиться в больницу. Спустя пару дней 36-летнего мужчину задержали в Петрозаводске, он был неоднократно судим за мошенничество.

Ранее в Омске бабушка напала на местную журналистку во время прямого эфира. Пожилая женщина начала выкрикивать оскорбления, затем замахнулась на девушку пакетом.

Анна Кокорина рассказала «Газете.Ru», что местная жительница некоторое время наблюдала за съемочной группой, а потом решила подойти. Журналистка предположила, что пожилая женщина хотела поделиться проблемой.

Съемочная группа постаралась быстрее завершить работу, чтобы не провоцировать бабушку, рассказала журналистка. После этого инцидента на местную жительницу успели пожаловаться стражам правопорядка еще несколько человек. Пожилая женщина подходила к автомобилям на парковке и стучала по ним сумкой с требованием уезжать.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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