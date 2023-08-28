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Петербуржца обвиняют в том, что он выкинул сожительницу из окна за отсутствие ужина

KP.RU: в Петербурге мужчина выбросил любимую из окна за неприготовленный ужин

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В Санкт-Петербурге женщину с большим количеством травм госпитализировали после бытового конфликта. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в районе Купчино. Рядом с одним из домов на Купчинской улице нашли 43-летнюю женщину, выпавшую из окна третьего этажа. По словам самой пострадавшей, ее выбросил сожитель. Причиной стало то, что петербурженка не приготовила ему ужин.

Женщину доставили в медучреждение, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза, гематомы и ряд других увечий.

Полиция оперативно задержала предполагаемого злоумышленника. Им оказался 49-летний разнорабочий, в отношении которого возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Горячем Ключе мужчина уронил четырехлетнего ребенка с балкона второго этажа.

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