В Индии произошло сильное землетрясение

В Индии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Природное явление зафиксировали в районе трех часов по времени UTC. Подземные толчки появились в 18 километрах от города Каримгандж, он находится недалеко от границы с Бангладеш. В населенном пункте проживает более 55 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о пострадавших или разрушениях в районе землетрясения не сообщается.
Ранее не менее 20 человек пострадали из-за землетрясения на востоке Китая.