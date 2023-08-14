В Индии произошло сильное землетрясение

В Индии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Природное явление зафиксировали в районе трех часов по времени UTC. Подземные толчки появились в 18 километрах от города Каримгандж, он находится недалеко от границы с Бангладеш. В населенном пункте проживает более 55 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях в районе землетрясения не сообщается.

Ранее не менее 20 человек пострадали из-за землетрясения на востоке Китая.