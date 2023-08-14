Названы сроки восстановления поврежденной после атаки БПЛА многоэтажки в Белгороде

Первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков заявил, что повреждения многоквартирного жилого дома в Белгороде, полученные после атаки дрона 13 августа, будут устранены к концу недели, то есть к 20 августа.

По словам Голикова, в большинстве поврежденных квартир уже произведены замеры окон для установки стеклопакетов, а к четвергу остекление планируется завершить. До этого времени оконные проемы временно заклеены пленкой. Восстановление керамогранитного фасада планируется завершить 20 августа.

13 августа мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома на улице Есенина начнется 14 августа.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада. По его словам, плитки упали на уровне с седьмого по 13-й этажи.

В результате атаки, подчеркнул Гладков, никто не пострадал. Есть выбитые окна, повреждены кондиционеры, около 15 автомобилей.

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