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Руководителей телефонного завода «Телта» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

«Ъ»: руководство пермского телефонного завода «Телта» по решению суда отправили в СИЗО

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Руководители ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»» взяты под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсантъ».

По имеющимся у издания сведениям, Хамовническим районным судом Москвы было удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора компании Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной, а также бывшего руководителя и совладельца предприятия Игоря Морозова.

Уголовное дело, по одной из версий, может быть связано с участием компании в исполнении контрактов по госзаказам. Возможно, была придумана и реализована преступная схема по хищению средств через завышение цен на продукцию завода.

Газета отметила, что изначально дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено Следственным комитетом России в отношении неустановленных лиц.

До этого сообщалось, что суд отправил под домашний арест бывшего белгородского вице-губернатора Константина Полежаева по делу о взятках.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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