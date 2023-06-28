В Госдуме предложили расширить значение слова «плевки» и штрафовать за них депутатов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» предложил расширить значение слова «плевок» и наказывать чиновников за наплевательское отношение к гражданам и своим полномочиям. Так он прокомментировал введение в Ярославской области штрафов за плевки в общественных местах. По словам Нилова, штрафы за нарушение прав граждан и наплевательское отношение к их проблемам должны быть более серьезными.

«Предлагаю депутатам тогда не останавливаться, а продолжить эту работу и за плевки чиновников в лица граждан, пусть это даже будет фигуральное, ввести более серьезные штрафы для должностных лиц. Когда письма пишут хамские, хамят на приемах, не решают проблемы и плюют на жалобы. Когда нарушают права, наплевав на чаяния граждан. Когда не понимают, что нарушают сами закон, находясь на должностном месте, наплевав на свои должностные полномочия. Я думаю, что если такая практика у них началась, то тогда надо более широко ставить вопрос и учитывать фигуральное значение слова «плевок», прежде всего, в адрес граждан со стороны чиновников и других должностных лиц», — сказал он.

По словам Нилова, проблемы с правоприменением штрафов за плевки неизбежны, так как непонятно, кто будет фиксировать нарушения и собирать доказательную базу. При этом он добавил, что главным является ответственность за наплевательское отношение к законодательству и проблемам граждан.

«Действительно, в отдельных местах, наверное, такая проблема есть. Но мне интересно, кто будет это фиксировать, кто будет составлять протоколы. Кто будет собирать доказательную базу и принимать решения, как будет работать это правоприменительная практика? Мне вот это интересно. Если для Ярославской области этот вопрос актуален, наверное, поэтому депутаты этот вопрос ставят. С правоприменением понятно, проблемы неизбежны. Но для меня более актуальным является вопрос, когда плюют на права граждан, на свои обязанности, выполнение поставленных задач и поручений, которые приходят из Москвы, плюют на действующее законодательство. Если уже пошли таким путем, то можно тогда в этом направлении рассмотреть предложение шире, привлекая к ответственности за плевки, в том числе в фигуральном значении», — заключил он.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 28 июня сообщил, что Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Сумма штрафа за плевок в общественном месте составляет 1,5 тыс. рублей и 3 тыс. рублей в случае повторного нарушения. Губернатор отметил, что всего в двух государствах в мире, кроме России, есть такая административная ответственность — это Казахстан и Сингапур.

Ранее американец получил большой тюремный срок за плевок в полицейских.