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Финская пограничница притворилась мертвой во время нападения медведя на границе с Россией

Пограничница из Финляндии рассказала, как на нее напал медведь на российской границе

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Depositphotos

Финская пограничница была вынуждена притвориться мертвой во время нападения медведя на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kuhmolainen.

Эрика Янкя, пограничница и член сборной Финляндии по биатлону, поделилась опытом встречи с агрессивным медведем. Как рассказала 27-летняя спортсменка, она столкнулась с животным вечером 26 мая во время пробежки. Девушка находилась неподалеку от контрольно-пропускного пункта Вартиус, когда заметила, что перед ней в десяти метрах стоит медведь и уже начинает двигаться в ее сторону.

Биатлонистка решила, что сможет спастись, прикинувшись мертвой. После того, как она упала на землю, зверь подошел к ней и обнюхал ступни и лодыжки. Однако ее план действительно сработал, и хищник через некоторое время скрылся из виду.

По словам Янкя, она извлекла из этой встречи уроки и не получила никаких травм.

Ранее сообщалось, что медведь похитил и съел 60 сладких кексов из пекарни в США.

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